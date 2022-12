SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marrocos conquistou um feito histórico ao vencer Portugal por 1 a 0 e chegar à semifinal da Copa do Mundo 2022. O triunfo marroquino é um mérito do esforço coletivo, e os próprios jogadores reconhecem isso.

O goleiro Yassine Bounou foi eleito o melhor jogador em campo na premiação oficial da Fifa. Mas o arqueiro 'negou' o troféu e decidiu entregá-lo a seu companheiro de equipe, Youssef En-Nesyri.

O atacante foi o responsável por marcar o gol da classificação. En-Nesyri aproveitou vacilo do goleiro português Diogo Costa, subiu mais alto que todo mundo e cabeceou para as redes aos 42 minutos do primeiro tempo. O centroavante marroquino finalizou outras duas vezes na partida e foi substituído por Badr Benoun aos 20 da etapa final.

Yassine Bounou, também conhecido como Bono, foi outro protagonista na classificação marroquina. O goleiro fez três defesas na partida, a principal delas em chute de Cristiano Ronaldo dentro da área, nos minutos finais.

Bono e En-Nesyri voltam a campo com Marrocos na próxima quarta-feira (10), às 16h (de Brasília), pela semifinal da Copa do Mundo. A seleção africana aguarda França ou Inglaterra.