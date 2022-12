SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos está pessimista sobre a possibilidade de contratar Edenilson, do Internacional. Neste momento, não há mais negociação com o time gaúcho. O Atlético-MG segue no páreo.

A primeira pedida do Inter foi acima de R$ 10 milhões. Nos últimos dias, o clube gaúcho diminuiu o valor para menos que R$ 10 mi, mas os salários do meio-campista também seria um problema para o clube paulista, que já busca alternativas no mercado.

O Santos procurou Diego Pituca, do Kashima Antlers (JAP), e Jean Lucas, do Monaco (FRA), mas não houve acerto com a dupla. Agora, o técnico Odair Hellmann e o coordenador esportivo Falcão buscam opções. Ao chegar, Odair e os analistas de mercado elencaram diversos possíveis reforços para cada posição.

A prioridade do Santos é reforçar o meio-campo e o objetivo é ter duas contratações no setor. O clube já contratou o zagueiro Messias, o lateral-direito João Lucas e o atacante Mendoza.

O clube da Vila Belmiro se reapresenta para a pré-temporada na quarta-feira (14), no que deve ser o primeiro treino de Odair.