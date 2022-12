SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A eliminação brasileira para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo teve um sabor especialmente amargo porque a equipe de Tite vencia até quase o fim do segundo tempo da prorrogação. O empate europeu saiu em um contra-ataque que pegou a defesa desarrumada, em um momento do jogo que bastava ao Brasil ganhar tempo e amarrar. Após o empate, Neymar cobrou o meio de campo.

Em um vídeo que começou a circular depois da partida é possível ver Neymar discutindo com os companheiros. Ainda que alguns trechos do que ele fala não fiquem claros na leitura labial, entende-se que ele pergunta por que o time avançou tanto nos minutos finais da partida, quando o Brasil tinha a vantagem nas mãos.

"Ei, ei! Não tem necessidade de subir. Tá um a zero! Um a zero, faltam cinco minutos. Vai subir por quê?", parece dizer Neymar no vídeo, reproduzido pelo GloboEsporte.

Pouco antes do gol croata, Tite gesticulava e parecia ordenar que os jogadores da seleção recuassem a linha de marcação.

Em seguida, no campo de defesa, Danilo, 31, cobra um lateral longo na direção da zaga xadrez, que joga avançada, quase na linha intermediária. Modric, escora para trás, e os zagueiros se enrolam com a bola alta em meio à marcação do centroavante Pedro e de Fred, que vê a oportunidade de um desarme com a defesa croata desprevenida, e avança muito.

A pressão da dupla surte efeito: a bola desvia em Fred após uma cabeçada desajeitada do zagueiro Gvardiol, 20, e cai nos pés de Pedro, que lança o meio-campista com um passe rasteiro. O cenário de contra-ataque era bom para o Brasil, com a defesa croata aberta, e toda a linha de atacantes e meias brasileiros partiu para a corrida, inclusive Neymar.

Gvardiol, no entanto, se recupera com um carrinho preciso por trás, e desarma Fred quando os dois chegavam ao canto direito da grande área. A bola fica com o zagueiro da sobra, Lovren, que dá um chutão para frente. A bola volta a ser disputada no ar, e cai nos pés de Modric.

Neste momento, sete dos dez jogadores de linha brasileiros estão no campo de ataque, cinco deles à frente da linha da bola --incluindo Fred, que estava próximo à linha de fundo, onde tentou disputar com o zagueiro da sobra. Entre os cinco, só Pedro tenta retornar para reforçar a marcação.

Casemiro, o primeiro jogador atrás da linha, tenta o combate com Modric, mas acaba espirrando a bola para trás, no avanço do contra-ataque croata. São quatro marcadores contra quatro atacantes, quase em um mano a mano.

A maioria dos jogadores no campo de ataque retorna lentamente, e só começa a correr quando percebe o perigo da jogada, tarde demais. O time xadrez marca seu gol após um chute de Petkovic, que teve liberdade para receber a bola e bater de primeira.

O avanço aparentemente descoordenado da equipe brasileira foi um dos pontos mais questionados por comentaristas e pelo público nas redes sociais após a queda.