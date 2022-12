SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Everton Ribeiro foi mais um a lamentar a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo do Qatar em suas redes sociais neste sábado (10), um dia após a derrota nos pênaltis para a Croácia, em jogo válido pelas quartas de final.

"A ficha parece que não caiu, estávamos muito próximos do objetivo, mas infelizmente nem tudo acontece como planejamos", escreveu o jogador do Flamengo.

"Mesmo com a tristeza pela derrota, sinto muito orgulho de cada um que participou dessa caminhada até aqui, um grupo que uniu talento, dedicação, união e humildade. Eu gostaria de agradecer a vocês por toda torcida e carinho, pudemos sentir daqui toda alegria e energia positiva. Jogar uma Copa do Mundo era um dos meus maiores sonhos e eu agradeço a Deus por tê-lo realizado", completou Everton Ribeiro.

O meio-campista atuou em apenas um dos cinco jogos do Brasil na Copa. Ele entrou em campo no segundo tempo da derrota por 1 a 0 para Camarões, quando a seleção atuou com escalação reserva.