SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Terceiro goleiro da seleção brasileira na Copa do Mundo, Weverton usou sua conta no Instagram para se expressar após a derrota do Brasil nos pênaltis para a Croácia nas quartas de final do torneio.

O jogador do Palmeiras disse estar sentindo uma "dor no peito enorme", mas ressaltou que teve no Qatar a chance de realizar o sonho de jogar uma Copa do Mundo.

"Essa imagem me encheu de orgulho e esperança quando chegamos no Qatar, e com essa mesma imagem me despedi. Com uma dor no peito enorme, uma sensação difícil de explicar. Muitos anos trabalhando, fazendo renúncias, vivendo intensamente o futebol para realizar o sonho de disputar uma Copa do Mundo", disse Weverton.

Weverton ainda agradeceu os companheiros e a comissão técnica da seleção brasileira, dizendo que todos "vão estar sempre no coração".

"Tenho muito orgulho de ser brasileiro, tenho muito gratidão por tudo que vivi aqui. Muito obrigado ao professor Tite e toda sua comissão técnica. Muito obrigado a todos meus companheiros, foram dias inesquecíveis, vão está sempre no meu coração. Chegou a hora de descansar o corpo e a mente. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu te amo, Deus, e te agradeço por tudo", completou.