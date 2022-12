SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autor do gol que classificou a França, Giroud afirmou após o jogo deste sábado (10) que tinha certeza de que apareceria uma chance para marcar contra a Inglaterra.

"Na vida, é preciso sempre ter fé. Eu sabia que teria uma chance a mais, e Griezmann me deu um bola ótima", afirmou ele, que marcou o segundo gol francês de cabeça.

Sobre o jogo, o camisa 9 afirmou ainda que a seleção impôs "um jogo sólido" e que tentou "jogar muito bem no contra-ataque".

Foi seu quarto gol na Copa do Mundo do Qatar. Ele é o vice-artilheiro da competição. Está atrás apenas do seu companheiro Kylian Mbappé (cinco).

Giroud finalizou dizendo que espera chegar o mais longe possível na Copa. O adversário da semi é Marrocos, na quarta (14), às 16h.

Para o técnico Didier Deschamps, que também falou após a vitória, "por sorte, eles [ingleses] perderam o segundo pênalti".

"O time inglês estava muito bem organizado, é um time muito capaz", disse, acrescentando que "fizeram das tripas coração para chegar à semi".

"Dá vontade de pausar o tempo, porque uma semi é uma coisa muito séria."

Sobre Marrocos, Deschamps afirmou que a seleção africana merece reconhecimento. "Claro que não faziam parte dos times que a gente esperava. É uma bela surpresa."