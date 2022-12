SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atuação do brasileiro Wilton Pereira Sampaio em Inglaterra 1x2 França, jogo das quartas de final da Copa do Mundo ocorrido neste sábado (10), foi bastante criticada no país britânico.

Ainda durante o 2° tempo, o árbitro virou alvo tanto de ex-jogadores ingleses quanto da própria imprensa local, que não perdoou possíveis erros cometidos pelo juiz.

"Ele teve uma noite de pesadelo absoluto. É uma piada de árbitro. Não estou dizendo que isso gerou a derrota da Inglaterra - as pessoas dirão que são desculpas -, mas ele é apenas um árbitro ruim com classificação ruim", disse Gary Neville, ex-lateral da seleção campeã mundial de 1966.

Outro ídolo inglês que não perdoou a arbitragem de Wilton foi Gary Lineker, ex-atacante que defendeu seu país entre os anos 80 e 90.

"Um dia destes, apenas uma vez, podemos obter uma decisão a nosso favor", ironizou o ex-jogador, que hoje atua como comentarista esportivo. O ex-goleiro Rob Green foi outro a contestar: "ainda não sei por que não foi marcado um pênalti no 1° tempo".

Entre os jornais, o brasileiro também virou motivo de revolta. "Os jogadores da Inglaterra vão lamentar a atuação do árbitro, que não fez nenhum favor a eles e perdeu algumas decisões importantes", disse Rob Dorsett, jornalista da "Sky Sports". O veículo, aliás, deu nota 1 para o juiz.

O "Daily Mail" foi mais incisivo. "Wilton Sampaio cometeu uma série de erros durante a partida", iniciou o tabloide. "O brasileiro foi apenas VAR na última Copa, já havia recebido críticas no Qatar e cometeu uma série de erros na queda inglesa", finalizou.