SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Harry Kane foi o destaque dos jornais ingleses após a derrota da Inglaterra por 2 a 1 para a França, nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar, por causa do pênalti perdido aos 39 minutos do segundo tempo, o que poderia levar o jogo para a prorrogação.

"Kane não faz", escreveu o tabloide The Sun, que disse que a "Inglaterra está fora da Copa do Mundo depois que o capitão mandou o segundo pênalti a quilômetros de distância".

O The Guardian também citou o atacante: "Pobre Kane". Porém ressaltou que a "Inglaterra perdeu para uma equipe brilhante".

Já o Daily Mail detonou o árbitro Wilton Pereira Sampaio, apesar de ele ter dado dois pênaltis para os ingleses --um convertido e outro perdido por Kane.

"Inglaterra está fora da Copa do Mundo, enquanto Kane lamenta o pênalti perdido e a nação desabafa com raiva do árbitro brasileiro, que deu uma série de decisões duvidosas", escreveu o jornal.

Segundo o periódico, o juiz teria invertido faltas e deixado de marcar uma outra penalidade em Kane, aos 24 minutos do primeiro tempo. Após rápida checagem do VAR, o brasileiro mandou o jogo seguir e nada marcou.

O Marca, da Espanha, destacou outro personagem: o francês Griezman, jogador do Atlético de Madrid. Para o jornal, ele serve a semifinal em uma bandeja. Griezmann fez a assistência nos dois gols da França, de Tchouameni e Giroud.

Na França, o L'Equipe também destaca a atuação de Griezmann e diz que o meia, com as duas assistências, chega a 28 com a camisa da seleção, superando o então recordista Tierry Henry, que tinha 27.