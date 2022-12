SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) O atacante Kylian Mbappé mandou novo recado para Pelé, que segue internado no Hospital Albert Einstein, após a vitória da França contra a Inglaterra, por 2 a 1, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar.

Em passagem pela zona mista, Mbappé desejou uma pronta recuperação ao Rei do Futebol e afirmou que "todos sentem falta" do tricampeão mundial. Esta é a segunda vez que o astro francês se manifesta sobre o ex-jogador.

"Tudo de melhor para ele. Tudo de melhor. Estou torcendo por ele e desejo que se recupere prontamente, pois todos estão sentindo a falta dele neste momento, especialmente eu", disse Mbappé à ESPN e GE.

No último sábado (3), Mbappé usou as redes sociais para pedir orações para Pelé. Cinco dias mais tarde, o Rei do Futebol agradeceu pela mensagem e parabenizou o francês por quebrar um recorde.

Na Copa 2022, Mbappé superou um recorde histórico de Pelé. Com os cinco gols no Qatar até o momento, o francês chegou a nove bolas na rede em Mundiais e deixou o Rei do Futebol para trás como jogador com mais tentos na competição antes dos 24 anos. Pelé marcou sete e Mbappé já tem nove, mas pode ampliar a marca.