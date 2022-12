MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo enfim se pronunciou após a eliminação de Portugal da Copa do Mundo. O time foi derrotado por Marrocos por 1 a 0, na melancólica despedida do craque do principal campeonato do planeta. Ao fim do jogo, ele estava em prantos.

Por meio das redes sociais, aos 37 anos, ele reconheceu o fim do sonho. Na próxima Copa, em 2026, terá 41. O que deve inviabilizar sua participação, já que a condição física já não é aquela que o consagrou entre os maiores da história do futebol.

"Ganhar um Mundial por Portugal era o maior e mais ambicioso sonho da minha carreira. Felizmente, ganhei muitos títulos de dimensão internacional, inclusive por Portugal, mas colocar o nome do nosso país no patamar mais alto do Mundo era o meu maior sonho", escreveu.

"Lutei para isso. Lutei muito por esse sonho. Nas cinco presenças que marquei em Mundiais ao longo de 16 anos, sempre ao lado de grandes jogadores e apoiado por milhões de portugueses, dei tudo de mim. Deixei tudo em campo. Nunca virei a cara à luta e nunca desisti desse sonho", acrescentou.

Cristiano preferiu não ser direto em um confronto com o técnico Fernando Santos, que o deixou no banco de reservas nas partidas do mata-mata. Apenas reforçou seu empenho no Qatar, apesar de ter deixado o time titular.

"Infelizmente, ontem o sonho acabou. Não vale a pena reagir a quente. Quero apenas que todos saibam que muito se disse, muito se escreveu, muito se especulou, mas a minha dedicação a Portugal não mudou nem por instante", observou.

"Fui sempre mais um a lutar pelo objectivo de todos e jamais viraria as costas aos meus companheiros e ao meu país. Por agora, não há muito mais a dizer. Obrigado, Portugal. Obrigado, Qatar. O sonho foi bonito enquanto durou... Agora, é esperar que o tempo seja bom conselheiro e permita que cada um tire as suas conclusões", concluiu.

O pouco tempo de jogo do craque na partida da eliminação gerou críticas de sua companheira e de familiares. Após a partida, os atletas reclamaram da arbitragem argentina, que supostamente os prejudicou.

Aplausos

A publicação de Cristiano Ronaldo teve comentários ilustres. Pelé agradeceu: "Obrigado por nos fazer sorrir, meu amigo". Marta chamou o português de "ídolo". LeBron James se referiu a ele como "lenda".

