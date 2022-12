SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Ivan Perisic, da Croácia, agradeceu Neymar com uma palavra em português após o brasileiro dar atenção e abraçar Leo, filho do croata, ao término de Croácia x Brasil, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar.

"Obrigado, Neymar", escreveu Perisic, em português. "Significa muito para ele", acrescentou o croata, em inglês.

Após a eliminação da seleção brasileira nos pênaltis, Neymar foi consolado por Leo enquanto chorava. O garoto se aproximou do brasileiro, mas viu um funcionário da CBF pedir para ele não avançar.

O filho de Perisic chamou a atenção do camisa 10, que parou de abraçar Daniel Alves e se aproximou do garoto. Eles se cumprimentaram e se abraçaram. Neymar ainda fez um afago na cabeça de Leo.