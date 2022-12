SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O nome de Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira passou a ser discutido após Ronaldo defender o treinador do Fluminense como substituto de Tite. Nomes como Neymar e Daniel Alves também seriam entusiastas da ideia.

No Posse de Bola, o colunista Walter Casagrande afirmou que Fernando Diniz ainda não tem títulos nem estatura como treinador para assumir o cargo. Na opinião de Casão, Abel Ferreira é o nome de momento.

"Qual é o treinador que trabalha no Brasil e faz o melhor trabalho há três anos? É o Abel Ferreira, ganhou todos os títulos que tem na América do Sul em menos de três anos, o Diniz não conclui um trabalho, foi demitido de todos os clubes, fez um ótimo trabalho no Fluminense, mas em oito meses. É a avaliação correta para colocar na seleção? Eu não acho."

"Não estou falando que o Diniz não faz bons trabalhos, eu gosto dele, mas não é trabalho ainda para ser treinador da seleção brasileira", opinou Casão.

A colunista Milly Lacombe afirmou que não é o momento para definir o substituto de Tite. Na opinião dela, é preciso debater o modelo e a cultura de jogo do Brasil antes de definir o nome que assumirá a seleção.

Na opinião de Casagrande, não basta escolher um técnico que faça o Brasil jogar bonito. Para ele, o principal objetivo do novo técnico deve ser recuperar a competitividade da seleção diante das potências europeias.

"Não é só o jogo bonito que temos que recuperar, temos que recuperar a competitividade, a seleção brasileira não é mais competitiva há muito tempo, então não é só jogar bonito e continuar sem ser competitivo."

