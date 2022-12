SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Preterido por Luis Enrique na Copa do Mundo do Qatar, Sergio Ramos pode voltar a ganhar espaço com Luis de la Fuentes, novo técnico da Espanha. Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (12) em sua apresentação no time, o treinador não descartou utilizar o zagueiro que ficou fora da lista do Mundial.

'Sergio Ramos tem espaço na seleção?', foi uma das perguntas feitas durante a coletiva. Luis de la Fuentes, que até a saída de Luis Enrique comandava o time sub-21 da Espanha, disse haver espaço para todos os jogadores, inclusive para o astro de 36 anos.

"Todos os jogadores têm as portas abertas. Vamos ver isso quando for apropriado. Vamos ficar de olho em todos os jogadores", afirmou o novo comandante da Fúria, de 61 anos.

Sergio Busquets, um dos poucos jogadores mais experientes convocados por Luis Enrique, também não está descartado. "Fico satisfeito que Busquets queira continuar [na seleção], é a história do futebol. Ele não pertence ao passado, está no presente e no futuro porque acredito que ainda tem muito para dar ao futebol espanhol", afirmou.

Luis de la Fuentes, que disse ter aceitado a proposta da Federação Espanhola imediatamente, evitou apontar erros para a decepcionante campanha da Espanha no Qatar ?o time foi eliminado nas oitavas de final por Marrocos.

"Não pensei nem um segundo para dizer que queria ser o técnico", afirmou. "Não quero analisar nada do passado. Todos nós queríamos o melhor, mas não deu. O futebol é muito complicado e é muito difícil ganhar. Fizemos nossas análises internamente. O futebol é incontrolável, mas o trabalho de Luis Enrique foi muito bom", complementou.