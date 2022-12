SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Se a torcida de Marrocos é uma das mais barulhentas da Copa do Mundo, ela será ainda mais. Isso porque, a Royal Air Maroc, companhia aérea marroquina, divulgou nesta segunda-feira (12) que fará 30 voos especiais entre Casablanca e Doha, no Qatar, para levar torcedores ao país onde está sendo disputado o Mundial.

"Para permitir aos muitos marroquinos que desejam apoiar a seleção nacional na sua epopeia e viver a emoção da semifinal do Mundial (?), a Royal Air Maroc montou uma verdadeira ponte aérea entre Casablanca e Doha. Uma qualificação histórica, um dispositivo histórico", disse a companhia aérea em um comunicado divulgado.

Os voos especiais acontecerão entre terça (13) e quarta-feira (14), quando acontece a partida contra a França, pela semifinal da Copa do Mundo do Qatar. A força dos torcedores no país do Oriente Médio foi destacada pelo técnico Walid Regragui ao longo da histórica campanha marroquina nesta edição do Mundial.

"A seleção deve reunir todos os marroquinos. Em um ponto, estávamos divididos. Se conseguimos juntar as nossas pessoas em torno do futebol, isso é bom", disse o treinador.

Marrocos vive um momento histórico no futebol. A seleção se tornou a primeira equipe africana a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo, ultrapassando a marca de Camarões, Senegal e Gana, que dividiam o posto por terem alcançado a fase de quartas de final em 1990, 2002 e 2010, respectivamente.

A seleção marroquina entra em campo na próxima quarta-feira (14) para enfrentar a França, às 16h (de Brasília), no estádio Al Bayt.