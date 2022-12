SÃO PAULO SP (UOL - FOLHAPRESS) - O francês Hervé Renard, técnico da Arábia Saudita, não está surpreso com Marrocos ter se tornado a primeira seleção africana a chegar à semifinal de uma Copa do Mundo. O treinador de 54 anos, que comandou a equipe marroquina entre 2016 e 2019, elogiou os jogadores e o trabalho feito por Walid Regragui, afirmando que o duelo contra a França irá "ferver".

"Essa equipe tem uma estrutura sólida, com jogadores muito experientes que jogam em grandes clubes e um treinador muito bom, que não surgiu do nada já que conquistou a Liga dos Campeões da África com o Wydad. Ele inspirou uma energia excepcional e, graças a isso, estão voando", disse Renard, em programa da emissora francesa RTL, de acordo com o Le Parisien.

O francês também revelou que alguns marroquinos o contataram após a classificação e que a seleção africana pode surpreender. "Recebi mensagem de alguns jogadores. Eles sonham, eles se perguntam se é real, mas eles também me disseram que agora têm que ir até o fim. A história já é excepcional, eles não têm nada a perder, tudo a ganhar", acrescentou o técnico da Arábia Saudita.

"E mais, eles têm um apoio fenomenal do povo marroquino, que tem uma grande paixão pelo futebol. Vai dar uma partida fervendo e espero que eles consigam lutar", emendou.

Por fim, Renárd também deu um recado para a seleção francesa ao exaltar o atacante Youssef En-Nesyri, autor do gol da vitória diante de Portugal. "Eu digo para prestarem atenção em En-Nesyri! Ele é muito rápido e tem um condicionamento maravilhoso. É um jogador que nunca cansa, a seleção da França tem que ter cuidado", concluiu.

A partida entre França e Marrocos será disputada na próxima quarta-feira (14), às 16h (de Brasília). O vencedor enfrentará Croácia ou Argentina na grande final do Mundial do Qatar.