SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Um médico torcedor da Argentina salvou um turista de um infarto durante um voo da Aerolíneas Argentinas entre Buenos Aires e Posadas. Segundo o jornal local Primeira Edición, o caso ocorreu durante o jogo das quartas de finais da Copa do Mundo em que a Argentina enfrentava a Holanda, na sexta-feira (9).

Na ocasião, a aeronave estava passando por uma turbulência quando um homem de 65 anos, de nacionalidade chilena, começou a passar mal. O passageiro pediu ajuda para a tripulação, que informou que ele seria atendido assim que o avião estabilizasse. Ao socorrê-lo, as equipes notaram que a situação era mais grave.

A tripulação questionou se havia algum médico no voo e um homem prontamente se apresentou. Vestindo a camisa 10 da seleção argentina, o profissional, que pediu para não ser identificado, já que "qualquer colega faria o mesmo", assistiu o passageiro, que estava enfrentando um infarto.

"Foram momentos de muita angústia porque sabíamos que um passageiro tinha um problema, mas não podíamos fazer nada porque a turbulência era muito forte. Foram cenas de pânico e muita angústia", disse ele.

"Quando me aproximei do homem e consegui falar com ele, notei que a situação era típica de um infarto. Ele era diabético e hipertenso, sem exames médicos recentes."

O profissional de saúde ainda informou que a tripulação manteve a calma o tempo todo e levou até ele uma caixa com remédios e um desfibrilador, que não foi necessário utilizar. O profissional ainda foi informado pelo piloto que um pouso em uma cidade próxima poderia ser realizado. No entanto, o passageiro já estava medicado e pediu para aguardar uma evolução antes de tomar qualquer decisão.

"Fiz uma via para que ele poder respirar porque a saturação estava muito baixa, colocamos oxigênio e remédios para esses casos. As dores começaram a diminuir e conseguimos completar a viagem", contou.

Quando o avião aterrissou em Posadas, o paciente estava "totalmente lúcido", disse o médico, que desceu da aeronave sob aplausos dos demais passageiros.

"Meus amigos e conhecidos souberam do ocorrido pelas redes sociais e começaram a me ligar, mas eu só fiz algo para o qual sou treinado", finalizou.