SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Uruguai foi eliminado da Copa do Mundo do Qatar ainda na fase de grupos, mas Giorgian De Arrascaeta segue no Oriente Médio. Nesta segunda-feira (12), o jogador do Flamengo compartilhou fotos de sua visita a um zoológico ao lado da namorada Camila Bastiani. Entre os registros publicados no Instagram, os dois aparecem junto de leões e de tigres.

Arrascaeta marcou presença no Al Buqaish Private Zoo, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A experiência fez com que o atleta pudesse acariciar os felinos. Além disso, o meio-campista e a modelo uruguaia também alimentaram um urso e interagiram com outros animais.

No Mundial do Qatar, Arrascaeta começou no banco de reservas e depois ganhou a titularidade da seleção uruguaia. No entanto, a equipe acabou em terceiro no Grupo H, sendo eliminada nos critérios de desempate por ter feito menos gols do que a Coreia do Sul.

Depois da queda do Uruguai, Arrascaeta compareceu com Camila no restaurante Nusr-Et Steakhouse, do chefe turco Nusret 'Salt Bae' Gökçe, que ficou em evidência pela carne folheada a ouro de R$ 9 mil.

Após um período separado, o casal está junto novamente desde agosto. Os dois iniciaram a relação em 2013 e terminaram em agosto de 2021, mas reataram cerca de um ano depois. Arrascaeta e Camila possuem um filho, Alfredo, de sete anos.