SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As chances de o técnico italiano Carlo Ancelotti, 63, assumir o comando da seleção brasileira em 2023 é praticamente nula. Pelo menos é o que diz o jornal espanhol Marca.

De acordo com o periódico, o treinador está "muito feliz" no Real Madrid e não cogita outro cenário que não cumprir o seu contrato com o time merengue, que termina em junho de 2024.

"O treinador madridista não contempla outro cenário possível que não seja cumprir o seu contrato com o Real Madrid e, se necessário, prorrogá-lo", diz o jornal.

Ancelotti seria o primeiro da lista da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para a vaga deixada por Tite, que deixou o comando da seleção brasileira após a eliminação na Copa do Mundo do Qatar --o treinador já havia anunciado em fevereiro que sairia, independentemente do resultado no Mundial.

De acordo com o UOL Esporte, Ancelotti foi consultado pela CBF em outubro deste ano para o cargo na seleção brasileira e ele toparia conversar ao final da temporada europeia, em junho de 2023.

Mas, de acordo com o jornal espanhol, "nem o Real Madrid pensa num possível adeus ao treinador nem o treinador pensa em sair antes de terminar o contrato".

A CBF divulgou uma nota nesta segunda-feira (12) afirmando que a escolha do novo técnico será feita em janeiro de 2023, e que o presidente Ednaldo Rodrigues irá tratar de todo o processo.

"Nenhum dirigente ou funcionário da CBF está autorizado a falar do futuro da seleção", diz Rodrigues, em nota.