SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Um suposto erro na partida entre Holanda e Argentina gerou uma teoria de que a seleção bicampeã mundial estaria sendo favorecida na Copa do Mundo do Qatar. Isso porque o volante Leandro Paredes teria recebido dois cartões amarelos no duelo das quartas de final, mas não sido expulso. Ele foi um dos cobradores na decisão por pênaltis que acabou classificando a equipe argentina para a semifinal.

O primeiro amarelo teria sido aplicado pelo árbitro espanhol Mateu Lahoz aos 43 minutos do segundo tempo (87'), enquanto o outro teria acontecido aos sete do segundo tempo da prorrogação (112'). Era isso que aparecia em uma arte feita por uma empresa de apostas esportivas. O detalhe começou a ser replicado em diversas publicações no Twitter e no TikTok (veja abaixo) e gerou o questionamento: Será que isso realmente aconteceu?

A reportagem checou a informação, e ela não procede.

Paredes, de fato, foi amarelado pouco antes dos acréscimos na etapa final do duelo, quando a Argentina vencia por 2 a 1 -antes de levar o empate que forçou a prorrogação. O camisa 5 da Argentina fez falta no meio de campo e chutou a bola na direção do banco de reservas da Holanda, gerando uma confusão em campo. No entanto, não foi ele o jogador advertido com o cartão no segundo tempo extra.

A punição foi aplicada ao zagueiro Germán Pezzella, como consta no site da Fifa. Mas a confusão pode ter sido causada pela imagem da TV -ou pela numeração dos atletas.

A transmissão mostra o defensor argentino, que joga com a camisa 6, matando um contra-ataque holandês no segundo tempo da prorrogação ao fazer falta em Gakpo. O árbitro prontamente se aproximou para aplicar o cartão amarelo enquanto jogadores da Argentina chegavam para contestar. Nessa hora, a TV mostrou Lahoz erguendo o amarelo com Paredes aparecendo na sua frente, o que pode ter induzido ao erro.

Classificada à semifinal, a Argentina volta a campo nesta terça-feira (13) para enfrentar a Croácia, às 16h (de Brasília). Quem vencer enfrentará França ou Marrocos na decisão do Mundial do Qatar.