SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As escalações de países como a Croácia e Sérvia, que faziam parte da antiga Iugoslávia, são recheadas por sobrenomes com o sufixo "ic". É o caso de Modric, Perisic, Milinkovic-Savic, Tadic, Kovacic, e da maioria dos jogadores das equipes eslavas meridionais ?de países que compõem os Balcãs, região no leste europeu.

Na língua servo-croata, o sufixo significa "filho de". Assim, Modric significa "filho de Modar". Isso não significa que seu pai se chame assim, mas que, em sua família, um de seus ancestrais ficou conhecido por ser o filho de Modar.

Estes sobrenomes, conhecidos como patronímicos, definidos pelo nome de um ancestral da família, estão presentes em diversas línguas, incluindo o português.

É o caso de "Fernandes", que significa "filho de Fernando". O mesmo acontece na língua inglesa: o capitão do English Team se chama Jordan Henderson. O sufixo "son" atribui ao sobrenome o significado de "filho de Henry".

Ainda no Reino Unido, outra forma de patronímico é definida pelo prefixo "Mc", como no caso do meio-campista escocês James McArthur. E não para por aí: o prefixo "O'" também é um patronímico, como em "O'Connor".

Na Polônia, sobrenomes assim terminam em "iak", como no caso do meia Grzegorz Krychowiak, em "ski", como em Lewandowski, ou em "wicz", como para o zagueiro Sebastian Walukiewicz.

Assim, a maioria dos jogadores croatas carrega o nome de seus ancestrais no sobrenome. Veja a lista de jogadores da equipe xadrez cujo sobrenome termina com "ic":

Dominik Livakovic (Dinamo de Zagreb)

Ivica Ivusic (Osijek)

Ivo Grbic (Atlético de Madrid)

Borna Barisic (Rangers)

Josip Juranovic (Celtic)

Josip Stanisic (Bayern de Munique)

Martin Erlic (Sassuolo)

Mateo Kovacic (Chelsea)

Luka Modric (Real Madrid)

Mario Pasalic (Atalanta)

Marcelo Brozovic (Inter de Milão)

Nikola Vlasic (Torino)

Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt)

Luka Sucic (RB Salzburg)

Ivan Perisic (Tottenham)

Andrej Kramaric (Hoffenheim)

Mislav Orsic (Dínamo de Zagreb)

Bruno Petkovic (Dinamo de Zagreb)

A Croácia enfrenta a Argentina pelas semifinais da Copa do Mundo, nesta terça-feira (13).

