SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em coletiva de imprensa feita nesta terça-feira (13), o goleiro Hugo Lloris disse que "não foi fácil encontrar as palavras" quando conversou com o atacante Harry Kane, após a classificação da França diante da Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo 2022.

Quando o jogo estava 2 a 1 para a França, Kane teve a chance de empatar o jogo, através de um pênalti no final da segunda etapa. O camisa 9, cara a cara com Lloris, chutou a bola por cima do travessão e viu a seleção inglesa ser eliminada.

"Trocamos mensagens depois do jogo. Não foi fácil encontrar as palavras depois de um jogo tão difícil. Acho que ele precisa descansar, mas é um momento difícil para a seleção inglesa e para ele. Mas acho que ele pode se orgulhar do que fez pela sua seleção durante este Mundial", disse Lloris, que atua com o inglês no Tottenham há quase dez anos.

"Na história do futebol, grandes jogadores também perderam pênaltis importantes em suas carreiras, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé. Tenho certeza que ele voltará a vestir a camisa para ajudar seu clube e sua seleção", concluiu.

Lloris se prepara junto com a seleção francesa para disputar as semifinais diante de Marrocos, nesta quinta-feira (14), no Al Bayt Stadium, às 16h (horário de Brasília).

Por outro lado, Kane retorna para a Inglaterra e pode ser titular na reestreia do Tottenham na Premier League, que ocorre no dia 26 de dezembro, contra o Brentford.