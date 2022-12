SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O volante croata Marcelo Brozovic vem sendo um dos destaques de sua seleção na Copa do Mundo do Qatar. No entanto, seu nome também tem chamado atenção por questões extracampo.

Brozovic lançou neste ano um produto que gera certa controvérsia. O MB77 é descrito como um "creme regenerador para articulações e músculos" composto por canabidiol, uma das substâncias encontradas na Cannabis Sativa, erva da qual é produzida a maconha.

Uma embalagem com 100 ml do creme custa cerca de 1500 kunas croatas (R$ 1108, na cotaçao desta terça-feira (13))."O creme é a escolha ideal para ajudar na recuperação após treinos exaustivos. A combinação de ingredientes naturais de eucalipto, cânfora, pimenta, gengibre, açafrão e canabidiol tem um efeito anti-inflamatório com um sensacional efeito quente-frio. É recomendado para massagem antes e depois de atividades esportivas", diz a publicação de lançamento do produto.

Nesta Copa Brozovic mostrou que realmente se desgasta fisicamente nas partidas. O croata bateu o próprio recorde como o jogador que percorreu a maior distância em um jogo de Mundial.

Na partida contra a Inglaterra pela Copa da Rússia, em 2018, o volante percorreu 16,3 Km. Já contra o Japão, no último dia 5, Brozovic mais uma vez surpreendeu, e superou a marca anterior em 400 metros, chegando aos 16,7 Km.

"Como atleta profissional, me deparo constantemente com um grande esforço físico e utilizo diariamente produtos para regenerar e relaxar os músculos. É por isso que decidi desenvolver este produto exclusivo para atletas de elite e pessoas comuns com dores musculares, criando minha própria marca, a MB77", escreveu o jogador.

A Croácia entra em campo na tarde de hoje (13), às 16h (de Brasília), contra a Argentina, em partida válida pela semifinal da Copa do Qatar. Os croatas almejam jogar sua segunda final consecutiva em Mundiais da Fifa.