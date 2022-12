SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A lutadora australiana Ebanie Bridges disse que teve sua conta banida do Twitter, após ter divulgado as fotos de sua pesagem, em que aparecia com lingerie transparente, para um duelo contra Shannon O'Connell valendo o título peso-galo da IBF.

"Estou bloqueada do meu Twitter desde a noite da pesagem... Está me matando! Eu tentei de tudo, mas agora depende do suporte do Twitter", alegou a australiana.

Antes de ser bloqueada pela rede social, Blonde Bomber -como é popularmente conhecida- aproveitou a pesagem e deixou seu perfil na plataforma OnlyFans registrado no abdômen. Mais tarde, ela brincou com a repercussão gerada.

Devido ao uso da polêmica roupa, a boxeadora foi chamada de "stripper vadia" pela sua adversária Shannon O'Connell. Dentro do ringue, Bridges levou a melhor.

"Nada mal para uma 'stripper vadia'. Gosto de lutas duras e sou campeã mundial. Ela veio lutar, mas eu estou melhor, geralmente não sou desrespeitosa, mas ela foi horrível", disse Bridges, após vencer a luta.