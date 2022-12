SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou que chegou a um acordo com Vítor Pereira, que assumirá o comando do time a partir de 2023. A negociação com o treinador, porém, gerou diversos memes e zoações nas redes sociais. Isso porque o português deixou o Corinthians alegando que precisava cuidar da sogra.

Vice-campeão da Copa do Brasil de 2022, Pereira deixou o clube paulista alegando de forma pública que precisava voltar para Portugal por questões pessoais. Entre esses problemas estava a saúde da sogra. Na despedida, ele afirmou que queria passar mais tempo com a família.

"Eu fico muito triste, queria muito continuar esse projeto, mas não tem possibilidade nenhuma. Não vou para clube nenhum, não vou para lugar nenhum. Eu vou para casa, tenho que ajudar a equilibrar um pouco o processo da doença da minha sogra que está morando na minha casa, por isso tenho que voltar para lá", afirmou Vítor Pereira na época.

Agora, porém, menos de dez dias depois de oficializar a saída do Corinthians, Vítor Pereira começou a negociar com o Fla.

A demora para oficializar tinha a ver com o contrato de Vítor Pereira com o Corinthians, que vai até 31 de dezembro. Por isso, o Fla anunciou apenas o acordo. A assinatura só pode acontecer em janeiro.