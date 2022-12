SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A eliminação do Brasil nos pênaltis para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo, chocou o país e o mundo. A queda dos pentacampeões mundiais foi tratada como uma surpresa. No entanto, um ídolo do futebol croata não acredita que o resultado foi uma zebra.

Robert Jarni, que disputou três Copas do Mundo (duas com a Croácia e uma com a Iugoslávia), deu entrevista ao jornal espanhol AS antes da semifinal entre Croácia e Argentina. O ex-lateral aproveitou para comentar também sobre a vitória croata nos pênaltis contra o Brasil.

Questionado se a classificação foi surpreendente, Jarni respondeu: "Para nós, não. Sempre saímos para competir de igual para igual contra qualquer rival. Neste caso, (Zlatko) Dalic superou Tite taticamente com um grande planejamento, freando muito bem Vinícius Jr e Neymar, apesar de ele ter marcado um gol", disse o croata.

O ex-lateral relatou que a vitória nos pênaltis foi motivo de festa no país do leste europeu. "O povo saiu para comemorar nas ruas dos povoados e das cidades até a madrugada, com uma felicidade imensa. Agora já não é momento de festa, porque temos que pensar na Argentina e em Messi".

Apesar de a Argentina ter um craque com a camisa 10, Jarni não acredita que a seleção sul-americana é favorita. "Eles têm Messi, claro, mas nós temos Modric, Kovacic e o resto dos jogadores, que são muito bons", opinou. "É preciso jogar com tranquilidade, mover a bola muito rápido, mantê-la pelo maior tempo possível e tentar cansá-los. Também confiamos muito nos reservas, quando saíram do banco contra o Brasil entraram muito bem", completou.

Croácia e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (13), às 16h (de Brasília), pela semifinal da Copa do Mundo. Os croatas buscam alcançar a decisão pela segunda edição consecutiva e sonham com o primeiro título.