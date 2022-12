SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O anúncio do acordo entre Flamengo e Vítor Pereira não caiu nada bem na torcida do Corinthians. Após a confirmação oficial, pelas redes sociais do rubro-negro, o nome do português se tornou o assunto mais comentado no Twitter e, entre uma e outra mensagem de boa sorte, uma enxurrada de críticas e xingamentos da Fiel.

A última postagem de Vítor Pereira no Instagram é justamente a despedida do Corinthians, na qual o treinador alega que 'unicamente por motivo familiar que não foi possível solucionar', não seguiria no Timão em 2023. O contrato de VP com o clube paulista se encerra no último dia de 2022 e ainda consta no BID da CBF.

Todos esses fatores somados fizeram a 'FielTT' - apelido dado à rede de corintianos do Twitter - explodir. Entre memes com a sogra do treinador - uma suposta doença da mãe da esposa de VP foi alegada como motivo para a não permanência -, a maioria dos posts externa o sentimento de traição e incredulidade dos corintianos. Até torcedores de clubes rivais se mostraram surpresos com a concretização da negociação, oficializada nesta terça-feira (13).

Veja o anúncio do Flamengo:

'Vergonha', 'mau caráter', 'rasteira' e outros adjetivos nada amistosos a Vítor Pereira eram maioria entre os mais de 15 mil tweets publicados envolvendo seu nome. A palavra 'sogra' e um prospecto confronto entre Corinthians e Flamengo na Neo Química Arena com VP no lado rubro-negro também entraram na lista de assuntos mais comentados na manhã desta terça.