SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A sorte não parece estar do lado do atacante Karim Benzema, atual melhor jogador do mundo segundo a revista France Footbal. O atacante de 34 anos sofreu uma lesão muscular e ficou de fora da lista da França para a disputa da Copa do Mundo do Qatar, embora continue treinando desde sábado na cidade de treinos do Real Madrid.

Segundo o jornal Marca, da Espanha, Benzema poderia participar da reta final do torneio e ajudar a seleção francesa na busca pelo bicampeonato. Ainda segundo a publicação, a decisão do técnico Didier Deschamps em descartá-lo foi precipitada, uma vez que a decisão foi tomada no mesmo dia em que o astro francês saiu de férias em perfeitas condições físicas, no dia 29 de novembro.

A essa altura da carreira, a bagagem de Benzema na Copa do Mundo se limita à participação no Brasil em 2014 , quando foi titular nas cinco partidas que a França disputou até a eliminação para a Alemanha nas quartas de final. Um ano depois, estourou o caso Valbuena, que excluiu Karim da seleção até junho de 2021, e o impediu de fazer parte da seleção francesa que conquistou o título na Rússia em 2018 .