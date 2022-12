SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Depois da Copa do Mundo, o atacante Richarlison, da seleção brasileira, resolveu fazer novas tatuagens. E de um jeito radical. O Pombo terá nas costas um desenho do próprio rosto ao lado de Neymar e Ronaldo Fenômeno.

Além disso, Richarlison vai estampar na pele uma frase postada por Pelé depois da eliminação da seleção brasileira no Qatar: "Você fez o Brasil sorrir".

A arte começou a ser tatuada nas costas de Richarlison nesta terça-feira (13), segundo o estafe do jogador confirmou à reportagem, em um estúdio em Londres, onde o atacante do Tottenham mora.

Richarlison replicou nas redes sociais o vídeo que mostra o decalque do desenho antes do trabalho ser propriamente iniciado.

As costas de Richarlison ainda serão cobertas, na parte de baixo, por uma imagem de um menino segurando uma bola, vestindo a camisa 9 da seleção com o nome do atacante.

Richarlison tem algumas tatuagens pelo corpo. Uma delas é um coração com a bandeira brasileira, no peito. Outra mais irreverente é o Taz, personagem de desenho animado.

Camisa 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar, Richarlison fez três gols na Copa do Mundo, dois contra a Sérvia e um contra a Coreia do Sul. Ele deixou o Mundial com uma lesão muscular na coxa sofrida na partida contra a Croácia, pelas quartas de final, que sacramentou a eliminação do Brasil.