SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O narrador Galvão Bueno, da TV Globo, que comandará a transmissão, nesta terça-feira (13), de Argentina x Croácia na emissora carioca, valendo vaga na final da Copa do Mundo do Qatar, lamentou a ausência do Brasil em tal fase da competição.

Em um vídeo publicado no Instagram, Galvão mostrou seu caminho do quarto do hotel até o carro, antes de se dirigir ao Estádio Lusail, local do confronto, e admitiu que gostaria de ver o clássico sul-americano desta terça-feira (13).

"Hoje não tem Brasil. Acabou. Hoje era dia de Brasil x Argentina. O mundo ia parar para ver Brasil x Argentina, mas, vamos lá. Argentina x Croácia. Fazer o quê?", disse Galvão.

Com bom humor, Galvão ainda falou sobre a derrota brasileira nas quartas de final, citando os minutos que faltavam para o fim da partida e o fato de nenhum jogador ter parado o lance.

"Quatro minutinhos! O time estava super classificado. O que foram fazer lá na frente? Por que não fizeram nenhuma falta? Fazer falta, ser expulso, faz parte do jogo. Fazer o quê?", continuou o locutor.

"Às vezes, parece que as pessoas não têm bom humor. Eu fiz uma brincadeira quando a Argentina perdeu, fiz outra agora, no final. Eu vou fazer meu trabalho. Não torço para ninguém, não. Muito menos para a Argentina!", finalizou Galvão.

Argentina e Croácia entram em campo às 16h (de Brasília). Enquanto o vencedor disputa a final no próximo domingo (18), o perdedor volta a jogar no sábado (17), na disputa do terceiro lugar.