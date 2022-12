SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A Argentina vive a expectativa pela semifinal da Copa do Mundo contra a Croácia nesta terça (13). Como maneira de apoiar a seleção do país, um grupo de torcedores decidiu inovar. Uma camisa gigante com o nome de Lionel Messi foi confeccionada e sobrevoou a cidade de Rosário pendurada em um helicóptero.

A iniciativa foi de um grupo de trabalhadores de indústrias têxteis na Comuna de Serodino, localizada a 52km de Rosário. Com a colaboração de bombeiros voluntários locais, eles levaram a camisa gigante para a costa do Rio Paraná.

Chamada pelos organizadores da iniciativa de "a maior camiseta do mundo", a peça de roupa gigante tem aproximadamente 18 metros de altura por 12 metros de largura.

Presidente comunal de Serodino, Juan Pio Drovetta contou ao jornal Ámbito detalhes sobre como a ideia foi transformada em realidade. "Montamos um cabide gigante, testamos que as costuras resistiriam e resolvemos levantar a camisa, para que todos possam curtir em diferentes cidades da região", disse. Ele ainda revelou que quinze pessoas participaram da confecção da camiseta.