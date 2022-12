SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Às vésperas do duelo contra Marrocos, nesta quarta-feira (14), pela semifinal da Copa do Mundo, a França treinou no Estádio do Al Sadd, em Doha. A atividade foi descontraída, e um dos protagonistas da equipe decidiu até brincar de outro esporte.

Antoine Griezmann levou uma bola de rúgbi para o campo. O jogador do Atlético de Madrid tentou exibir suas qualidades no esporte da bola oval, praticando passes laterais.

O titular da seleção francesa é um grande fã de rúgbi. Griezmann revelou que, durante o período em que atuava na Real Sociedad -entre 2009 e 2014-, costumava acompanhar o Aviron Bayonnais. Esse time disputa a primeira divisão do rúgbi francês e fica situado na cidade de Baiona, próxima à fronteira com a Espanha.

Apesar do carinho pelo esporte, Griezmann foi cornetado pelas suas habilidades com a bola de rúgbi. O jornal francês L'Équipe chamou a técnica do meia-atacante de "pouco profissional".

Griezmann já participou de outro treino de futebol com um toque de rúgbi. Em 2019, quando estava no Barcelona, os jogadores do clube catalão chutaram a bola oval. Dessa vez com a bola nos pés, o francês fez bonito.