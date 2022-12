SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Lionel Messi, 35, igualou Lothar Matthäus. Agora é, ao lado do alemão, o jogador com o maior número de partidas de Copa do Mundo, 25.

Se disputar a final ou o terceiro lugar, o argentino somará mais um e encerrará seu ciclo em Mundiais como o primeiro desse ranking. Messi está em sua quinta Copa do Mundo.

Messi estreou em Mundiais em 2006, na Alemanha. Entrou em campo aos 30 minutos do segundo tempo, na vaga de Maxi Rodríguez, na goleada por 6 a 0 sobre Sérvia e Montenegro. Fez o último gol.

Era o segundo jogo da fase de grupos --Messi, que estava inscrito com a camisa 19, não entrou no primeiro jogo, na vitória por 3 a 1 sobre a Costa do Marfim.

Até entrar em campo contra a Croácia, Messi havia balançado a rede dez vezes, empatado com Batistuta como o jogador argentino com mais gols em Mundiais, superando Maradona, que fez oito. Em cinco Copas disputadas, Messi só não fez gol em 2010.

O maior goleador da história dos Mundiais é o alemão Klose, com 16 gols, um a mais que Ronaldo.