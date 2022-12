SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - De folga no Brasil após a eliminação da Copa do Qatar, Neymar publicou na tarde desta terça-feira (13) uma foto ao lado do surfista Gabriel Medina.

O craque e o amigo fizeram e postaram selfies em suas respectivas redes sociais em uma sala com uma grande televisão, prestes a assistirem um filme.

"Date de hoje. Brotheragem", postou Neymar.

"Meu date", escreveu Medina.

Fora da Copa, o camisa 10 retornará aos trabalhos com o PSG em breve.