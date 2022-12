SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Argentina e Croácia se enfrentam nesta terça-feira (13), no estádio Lusail, em jogo válido pelas semifinais da Copa do Qatar. A Argentina abriu o placar em cobrança de pênalti de Lionel Messi. O goleiro Dominik Livakovic derrubou Álvarez na área e recebeu o cartão amarelo do árbitro, que marcou penalidade máxima.

A seleção que vencer o confronto avança à final, a ser disputada no próximo domingo (18) ?o adversário será definido entre França e Marrocos nesta quarta-feira (14).