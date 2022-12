SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Lionel Messi sentiu um incômodo na coxa esquerda, nesta terça-feira (13), por volta dos 20 minutos do primeiro tempo de Argentina x Croácia, pela semifinal da Copa do Mundo 2022, e as atenções se voltaram ao craque.

O camisa 10 argentino passou a mão na região mais de uma vez, como se fizesse um teste, mas seguiu normalmente em campo. Ele abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti.

Depois de Messi fazer 1 a 0, a Argentina pressionou a Croácia e, em um contra-ataque, ampliou com Julián Álvarez.

O vencedor de Argentina x Croácia enfrentará França ou Marrocos na final da Copa do Qatar. O jogo da outra semifinal é nesta quarta (14), às 16h.