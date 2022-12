SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Mesmo com o Brasil fora da Copa do Qatar, craques da conquista do penta de 2002 foram, nesta terça-feira (13), ao estádio Lusail assistir ao jogo entre Argentina e Croácia (esta responsável por eliminar a seleção), pela semifinal do Mundial.

Ronaldinho Gaúcho publicou uma foto ao lado de Roberto Carlos, Cafu, Ronaldo Fenômeno e Dida em um dos camarotes do Lusail.

"Copa do mundo com a família reunida", escreveu Ronaldinho na legenda.