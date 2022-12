SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A Argentina vai para a sua sexta final de uma Copa do Mundo, pela segunda vez com Lionel Messi em campo. Enquanto a seleção sonha com o tricampeonato, o craque de 35 anos busca o título que falta em sua extensa galeria de troféus na sua última participação no torneio. Nesta terça-feira (13), a Albiceleste venceu a Croácia por 3 a 0, no Estádio Lusail, e carimbou a sua vaga na grande decisão do Mundial do Qatar. Agora só falta um jogo para concluir essa história.

Lionel Messi, de pênalti, e Julian Álvarez, duas vezes, marcaram os gols da classificação. O camisa 10 foi o grande protagonista da partida com um gol e uma assistência à la Messi. Com isso, a Argentina está de volta à final oito anos depois de ter sido derrotada pela Alemanha, por 1 a 0, na decisão da edição de 2014, realizada no Brasil. A seleção adversária será França ou Marrocos, que entram em campo nesta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília), para definir quem se classifica na outra semifinal.

Após eliminar o Brasil nas quartas de final, a Croácia tinha como missão superar outro gigante sul-americano em busca de seu título inédito. Os croatas mal criavam perigo e até conseguiram segurar os argentinos por meia hora, mas começaram a ceder espaço e levaram dois gols em cinco minutos antes do final do primeiro tempo. A atual vice-campeã não conseguiu reverter o placar na etapa final, ainda sofreu o terceiro em uma jogada com a genialidade de Messi e terminou derrotada em sua sexta participação em Mundiais.

A Argentina, que disputa a sua 18ª Copa, segue viva na missão de voltar a ser campeã depois de 36 anos ?os títulos foram conquistados em 1978 e 1986. No próximo domingo (18), às 12h, será decidido se a seca argentina no torneio terá fim, e se Messi se aposentará com ou sem um título do Mundial. A Croácia, por sua vez, disputará o terceiro lugar.

*

ARGENTINA

Emi Martínez; Molina (Juan Foyth), Romero, Otamendi e Tagliafico; Paredes (Lisandro Martínez), De Paul (Exequiel Palacios), Enzo Fernández e Mac Allister (Ángel Correa); Messi e Álvarez (Paulo Dybala). T.: Lionel Scaloni.

CROÁCIA

Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa (Orsic); Brozovic, Kovacic (Bruno Petkovic) e Modric (Lovro Majer); Pasalic (Vlasic), Perisic e Kramaric (Marko Livaja). T.: Zlatko Dali?.

Estádio: Lusail, em Al Daayen (Qatar)

Horário: Às 16h (de Brasília) desta terça-feira (13)

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

Assistentes: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini (ambos da Itália)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

Cartões amarelos: Mateo Kovacic, Dominik Livakovic (CRO). Cristian Romero (ARG), Nicolás Otamendi (ARG).

Gols: Lionel Messi, aos 33', Julián Álvarez, aos 38'/1ºT e aos 24'/2ºT.