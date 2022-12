SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A Argentina enfrentou a Croácia nesta terça-feira (13) pela semifinal da Copa do Mundo do Qatar e mostrou força, vencendo por 3 a 0 e garantindo vaga na final.

O atacante Endrick, do Palmeiras, exaltou a atuação de Messi na partida. O craque argentino marcou o gol que abriu o placar da partida e deu uma assistência para o terceiro tento, marcado por Álvarez - que também marcou o segundo.

"Messi é absurdo, cara! Olha isso!", escreveu Endrick em sua conta no Twitter. A frase foi acompanhada por um emoji de extraterrestre, uma das alcunhas do camisa 30 do PSG.

Classificada à final da Copa do Mundo, a Argentina conhecerá seu adversário amanhã, quando Marrocos e França entram em campo na outra semifinal, a partir das 16h (de Brasília).

Esta será a sexta final de Copa do Mundo da seleção argentina, que venceu duas edições, em 1978 e 1986. Além disso, em 1930, 1990 e 2014, a Argentina foi vice-campeã.