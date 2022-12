SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Messi, 35, era só sorrisos na entrevista no gramado do estádio Lusail, no Qatar, logo depois do término da partida contra a Croácia.

A vitória por 3 a 0 classificou a Argentina para a final, e o camisa 10 terá a segunda chance de disputar o jogo que pode dar-lhe a chance de erguer a Taça Fifa. Na primeira, em 2014, no Brasil, derrota para a Alemanha

Antes da final da Copa de 2022, porém, ele pretende celebrar com os companheiros e com a família a vitória desta terça (13), na qual marcou um gol, de pênalti, o que abriu o placar, e deu a assistência para Julián Álvarez fazer o terceiro e último.

"Estamos desfrutando na Copa, estávamos confiantes de até onde poderíamos chegar. Estamos em uma final e vamos desfrutar isso", declarou o capitão da Argentina. "A minha família, que me apoiou sempre, também poderá desfrutar."

A sensação de felicidade agora contrasta, contudo, com a de preocupação no começo do Mundial, quando a Argentina, surpreendida por uma derrota na estreia para a Arábia Saudita, correu alto risco de ser eliminada já na fase de grupos.

Messi tem jogado bem no Qatar e já soma cinco gols ?é um dos artilheiros da Copa, ao lado do francês Mbappé? e três assistências (passes para gol).