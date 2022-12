SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atuação de Lionel Messi na vitória por 3 a 0 sobre a Croácia, pela semifinal da Copa do Mundo do Qatar, foi destaque das páginas dos jornais internacionais nesta terça-feira (13).

Agora, a Argentina aguarda o vencedor de França e Marrocos para ver quem vai encarar na decisão do Mundial.

O La Nación escreveu: "Argentina goleia Croácia com um Messi inspiradíssimo".

O Clarín também exaltou o camisa 10. Para o jornal, a "Argentina tem uma alquimia perfeita: o laboratório de Scaloni e a mágica de Messi".

O esportivo Olé destacou a atuação da dupla Messi e Julian Álvarez, e considerou como histórica a exibição da Argentina contra os croatas nesta terça-feira.

O inglês The Guardian escreveu em sua manchete: "Lionel Messi inspirado leva a Argentina à final da Copa do Mundo".

Para o periódico, "na idade madura de 35 anos, Leo Messi parece ter finalmente conseguido se livrar da sombra de Diego Maradona quando jogava por sua seleção".

O espanhol Mundo Deportivo, de Barcelona, terra onde Messi explodiu no futebol, destacou os recordes do craque em Copas do Mundo ?maior número de jogos e maior artilheiro argentino? em uma noite com exibição de gala. "Loucura de Messi", estampou o jornal.

O também espanhol Marca viu uma Croácia impressionada com o show de Messi. Para o jornal, "a Argentina cresceu exponencialmente ao longo da Copa, a ponto de aquela derrota contra a Arábia parecer pertencer à pré-história".