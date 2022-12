SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kely Nascimento, filha de Pelé, publicou um a imagem nas redes sociais segurando a mão de seu pai enquanto assistia ao lado dele ao jogo entre Argentina e Croácia, pelas semifinais da Copa do Mundo do Qatar.

Pelé, 82, está internado desde 29 de novembro, em tratamento contra um câncer na região do cólon e uma infecção respiratória.

No último boletim médico, divulgado na segunda-feira (12), o Hospital Albert Einstein diz que Pelé "continua apresentando melhora do estado clínico, em especial da infecção respiratória". "Segue em quarto comum, consciente e com sinais vitais estáveis", afirma o texto.

Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo no dia 2 de dezembro, o ex-atleta deixou de responder à quimioterapia e passou a receber cuidados paliativos. As filhas de Pelé reagiram, tentando tranquilizar os fãs.