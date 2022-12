BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - A classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo colocou nas mãos de Marrocos um momento histórico para os Mundiais. Caso os africanos consigam surpreender a França, às 16h (de Brasília) desta quarta-feira (14), a decisão do torneio teria duas seleções não-europeias apenas pela segunda vez na história.

O único precedente aconteceu na primeira edição da Copa do Mundo, em 1930. Há 96 anos, Uruguai e Argentina decidiram o título, com vitória dos uruguaios por 4 a 2, no Estádio Centenário de Montevidéu.

Desde então, jamais uma seleção europeia ficou fora da final. Foram 19 decisões, sempre com pelo menos um representante do Velho Continente.

Em 96 anos de história, apenas uma Copa do Mundo não teve uma finalíssima. Foi a de 1950, em que o título foi decidido em um quadrangular entre Brasil, Espanha, Suécia e Uruguai ?por coincidência, brasileiros e uruguaios jogaram na última rodada, e a vitória por 2 a 1 deu o bicampeonato do Uruguai.

Entre 1934 e 2018, sempre que houve uma decisão, ela teve pelo menos uma equipe europeia; em nove delas, a decisão foi exclusivamente entre seleções do Velho Continente. O exemplo mais recente aconteceu há quatro anos, na Rússia, quando a França derrotou a Croácia (4 a 2) para ficar com o título.

ISOLAMENTO NÃO É DOMÍNIO

O tabu de quase um século poderá ser quebrado caso Marrocos supere a França. Na hipótese dos africanos conquistarem uma vaga inédita na decisão, os europeus não apenas veriam a série de presenças em finais interrompida, como também teriam uma reflexão a fazer.

Desde 2018, as seleções europeias participam da Nations League, um campeonato que dura toda a temporada, é disputado sempre nas datas Fifa e praticamente inviabiliza amistosos com equipes de outros continentes.

Essa falta de contato com o futebol europeu foi apontada durante todo o ciclo de preparação como um problema para os times sul-americanos. Mas, durante o Mundial, o pouco contato com seleções de outros continentes também custou caro aos membros da Uefa.

Na primeira fase, a Alemanha foi derrotada pelo Japão, a Bélgica caiu diante de Marrocos, e ambas acabaram eliminadas. A lista de resultados negativos para confederações consideradas "menores" teve ainda o 1 a 0 da Tunísia contra a França, os 2 a 0 de Irã sobre o País de Gales, o 1 a 0 da Austrália e os 2 a 1 do Japão diante da Espanha.

Na segunda fase, a própria Espanha e também Portugal caíram diante de Marrocos ?a primeira nos pênaltis, a segunda por 1 a 0. Agora, a França é a única europeia que resta; e Marrocos pode tornar a Copa de 2022 ainda mais histórica, pela ausência de europeus na decisão.

*

TODAS AS FINAIS DE COPAS DO MUNDO

1930 - Uruguai 4 x 2 Argentina

1934 - Itália 2 x 1 Tchecoslováquia (prorrogação)

1938 - Itália 4 x 2 Hungria

1950 - Quadrangular final (Uruguai 1º, Brasil 2º, Suécia 3º, Espanha 4º)

1954 - Alemanha Ocidental 3 x 2 Hungria

1958 - Brasil 5 x 2 Suécia

1962 - Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia

1966 - Inglaterra 4 x 2 Alemanha (prorrogação)

1970 - Brasil 4 x 1 Itália

1974 - Alemanha Ocidental 2 x 1 Holanda

1978 - Argentina 3 x 1 Holanda (prorrogação)

1982 - Itália 3 x 1 Alemanha

1986 - Argentina 3 x 2 Alemanha

1990 - Alemanha 1 x 0 Argentina

1994 - Brasil 0 x 0 Itália (Brasil 3 x 2 nos pênaltis)

1998 - França 3 x 0 Brasil

2002 - Brasil 2 x 0 Alemanha

2006 - Itália 1 x 1 França (Itália 5 x 3 nos pênaltis)

2010 - Espanha 1 x 0 Holanda (prorrogação)

2014 - Alemanha 1 x 0 Argentina (prorrogação)

2018 - França 4 x 2 Croácia