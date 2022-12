RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense recebeu uma proposta do Bahia pela compra de Gabriel Teixeira, que estava emprestado ao Grêmio. O clube ofereceu US$ 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,5 milhões na cotação atual) para comprar o jogador de 21 anos, que tem contrato com o Tricolor carioca até o fim de 2025.

A oferta, informada inicialmente pelo ge e confirmada pelo UOL Esporte, chegou nesta terça-feira (13). Biel foi um dos destaques do Grêmio na Série B, com cinco gols e seis assistências em 33 partidas. A diretoria do Flu analisa a proposta, mas há uma boa chance de o negócio avançar.

O Fluminense, vale destacar, tem 60% dos direitos econômicos de Biel, formado nas categorias de base do clube.

O valor oferecido o mesmo que o Grêmio tinha na opção de compra. O clube gaúcho, porém, sinalizou em certo momento que poderia exercer, mas já não conta mais com o jogador. Biel foi indicação de Roger Machado e não está nos planos de Renato Gaúcho.

No Fluminense, Fernando Diniz contava com o retorno de Gabriel Teixeira, que deixou o clube para ganhar mais experiência. Com a chegada de Keno e possivelmente de Lima, ex-Ceará, entretanto, o jovem poderia perder espaço.

Cria de Xerém, Biel pode reencontrar outro antigo companheiro no Bahia. Kayky, vendido pelo Flu ao Manchester City, da Inglaterra, tem boas chances de ser emprestado ao clube de Salvador. As negociações estão em andamento e ainda não foram sacramentadas. O Bahia, que contratou o técnico português Renato Paiva, ainda não anunciou nenhum reforço para 2023.

Gabriel Teixeira pode se juntar a Matheus Martins como uma venda do Fluminense nesse final de ano. A Udinese vai investir ? 6 milhões de euros (R$ 32,6 milhões) fixos, além de ? 3 milhões de euros (R$ 16,3 milhões) de bônus.