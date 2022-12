SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina venceu a Croácia nesta terça-feira (13) e está garantida na final da Copa do Mundo 2022. Com a classificação, os jogadores comemoraram no vestiário com uma música que provoca o Brasil.

"Sou assim, sou argentino, ingleses p... não esqueço as Malvinas. Eu sou assim, venho para animar vocês, sigo a Argentina em todos os lugares. Brasileiros, o que aconteceu, o pentacampeão se desmoronou", diz um trecho da música cantada no vestiário em vídeo postado por Otamendi.

A Argentina vai para a sua sexta final de uma Copa do Mundo, pela segunda vez com Lionel Messi em campo. Enquanto a seleção sonha com o tricampeonato, o craque de 35 anos busca o título que falta em sua extensa galeria de troféus na sua última participação no torneio.

Lionel Messi, de pênalti, e Julián Álvarez, duas vezes, marcaram os gols da classificação. Agora, os argentinos esperam pelo vencedor de França x Marrocos, na outra semifinal da Copa.

*

LETRA DA MÚSICA

Yo soy así, soy argentino, ingleses p? de Malvinas no me olvido

Yo soy así, vengo a alentarte, a la Argentina yo la sigo a todas partes

Brasilero qué pasó, arrugó el Pentacampeón

Messi se fue para Río y con la copa se quedó

Somos la banda argentina, siempre vamos a alentar

Porque tenemos el sueño de salir campeón mundial

TRADUÇÃO

Sou assim, sou argentino, ingleses p... não esqueço as Malvinas.

Eu sou assim, venho para animar vocês, sigo a Argentina em todos os lugares.

Brasileiros, o que aconteceu, o pentacampeão se desmoronou.

Messi foi para o Rio e com a taça ficou.

Nós somos a banda argentina, sempre vamos torcer.

Porque temos o sonho de nos tornar campeões mundiais.