- Mundial de bocha paralímpica chega ao final no Rio de Janeiro

O Campeonato Mundial de bocha paralímpica chegou ao final nesta terça-feira (9), no Parque Olímpico da Barra da Tijuca (zona oeste do Rio de Janeiro). E o destaque da participação brasileira na competição foi a conquista da medalha de ouro pela pernambucana Andreza Vitória na classe BC1 (para pessoas que podem jogar com as mãos ou com os pés e que contam com a opção de um auxiliar).

A medalha dourada foi conquistada no último sábado (10), quando a brasileira superou a croata Dora Basic por 3 a 1.

A principal competição da bocha do ciclo Paris 2024 reuniu mais de 170 atletas de 40 países em disputas individuais, por pares e equipes. As partidas foram realizadas no mesmo palco dos Jogos Paralímpicos de 2016 e a entrada foi gratuita ao público.

“O evento foi muito bem organizado, elogiado tanto pelos atletas brasileiros e estrangeiros quanto pela Federação Internacional de bocha. Isso prova novamente a capacidade e a força do Movimento Paralímpico do Brasil em poder realizar uma competição da grandeza de um Mundial de uma das modalidades mais inclusivas do paradesporto. E, dentro de quadra, ter uma atleta campeã mundial como a Andreza, revelada nas Paralimpíadas Escolares, é motivo de muito orgulho para toos nós”, declarou o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Mizael Conrado.

