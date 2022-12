DOHA, QATAR (UOL-FOLHAPRESS) - A torcida argentina voltou a roubar a cena no Qatar nesta terça-feira (13), ao encher o Lusail para empurrar a seleção na contundente vitória por 3 a 0 contra a Cróacia, pela semifinal da Copa do Mundo. Porém, não foi só pela festa que os argentinos ficarão marcados, mas também pelo rastro de destruição deixado no estádio.

A exemplo do que fizeram há 8 anos em Itaquera, na Neo Química Arena (na época, chamada de Arena Corinthians ou Itaquerão) quando arrebentaram várias cadeiras na Copa de 2014, os argentinos repetiram a dose em Doha.

O UOL esteve no setor onde estava localizada a principal concentração da torcida argentina, atrás das traves onde Julián Álvarez fez o terceiro gol, no segundo tempo, e viu argentinos erguendo as cadeiras destruídas na comemoração.

Após a partida, a reportagem rodou todo o setor e presenciou várias cadeiras destruídas, totalmente arrancadas de seus lugares ou bastante danificadas. Alguns voluntários recolhiam os destroços deixados pelos argentinos. As imagens estão mais abaixo.

O UOL enviou e-mail à organização da Copa e aguarda um retorno com um levantamento sobre os danos. Ao andar pelo trecho onde estavam os torcedores mais exaltados, a reportagem constatou que as cadeiras destruídas estavam na casa das dezenas.

É possível dizer, também, que os destroços se concentravam bem no setor onde estavam os barras bravas, conhecidos por seu perfil violento e ligado às organizadas dos clubes. Centenas chegaram ao Qatar nos últimos dias, segundo a imprensa argentina.

Uma matéria da TYC Sports aponta que, na partida contra o México, ainda na primeira fase, pelo menos 90 apareceram nas transmissões de TV.De acordo com a organização da Copa, mais de 60 mil argentinos adquiriram entradas para os jogos do Mundial. A torcida é uma das mais marcantes no Qatar pelas festas antes, durante e depois das partidas da Argentina no Qatar.

Para a decisão do torneio, são aguardados pelo menos 40 mil argentinos nas arquibancadas do Lusail, o mesmo estádio onde os torcedores destruíram cadeiras na noite desta terça. A Argentina pega o vencedor de França x Marrocos, que se enfrentam nesta quarta.