SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duílio Monteiro Alves, 47, presidente do Corinthians, convocou uma coletiva na manhã desta quarta-feira (14), para comentar a polêmica com o ex-treinador corintiano Vítor Pereia, agora técnico do Flamengo. Segundo o dirigente, não há desgaste com a equipe carioca diante da controversa troca de clubes do treinador português.

"O Flamengo não tem nada a ver com a história. Entendo assim. [Vítor] É um profissional, é uma pessoa que mentiu e tocou a vida dele. O Flamengo foi e contratou", disse o presidente.

Duílio afirma que o Corinthians fez todos os esforços possíveis para manter o português no comando, oferecendo inclusive um aumento salarial. Pereira, no entanto, recusou a renovação com o clube, alegando questões familiares.

"O que foi colocado pra nós foi o mesmo que foi colocado pra todos os torcedores. Eu lamento pelos torcedores que dedicaram muito carinho ao Vitor, mas ele mentiu. Tudo o que sabemos é o que estava na nota de despedida dele, em entrevistas: por uma doença da sogra, ele preferiu sair para cuidar dela."

Vítor Pereira e o milagre da sogra O treinador português se despediu do Corinthians fazendo e recebendo juras de amor.

"Eu me sinto muito triste, queria muito continuar esse projeto, mas não tem hipótese nenhuma. Não vou para clube nenhum, não vou para canto nenhum, eu vou para casa. Tenho que ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra, que está vivendo na minha casa. Por isso tenho que voltar para lá", disse à ESPN.

Nesta terça-feira (13), Vítor Pereira foi anunciado como novo técnico do Flamengo.

Na despedida, Duílio Monteiro Alves, chamou Pereira de amigo e irmão. "Agradecer ao Vítor, que virou um irmão. É um cara que respeito muito, fez um grande trabalho aqui. Agradecer toda a sua comissão também. Foi um ano de muitas experiências positivas", disse o cartola na ocasião.

Flamengo e Corinthians disputaram o título da Copa do Brasil no final da temporada -a taça ficou com os rubro-negros.

O técnico Dorival Júnior, que comandava a equipe carioca, anunciou no dia 25 de novembro sua despedida, 11 dias depois de Pereira não renovar com o Corinthians.

Segundo Dorival, "a diretoria entendeu, e eu respeito isso, que esse momento seria de uma mudança".

O treinador campeão da Libertadores e da Copa do Brasil contou que, em conversa com a diretoria do clube, informou que pretendia dedicar-se em 2023 à agremiação. Segundo ele, a questão financeira não seria um problema para a renovação. "Como nunca foi, em clube nenhum que estive", destacou.

Duílio estava doente nos últimos dias: teve uma infecção intestinal e continua em tratamento. A coletiva foi o primeiro pronunciamento do clube sobre a polêmica.

"O Corinthians é muito maior do que todos nós, e o Corinthians segue sua vida, como sempre seguiu. É passado. E caráter das pessoas a gente não comanda. Só isso", completou.