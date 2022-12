SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na manhã desta quarta-feira (14), o brasileiro Nicholas Santos, 42, sagrou-se o mais velho campeão mundial de natação. Pela quarta vez, ele venceu a prova dos 50m estilo borboleta no Mundial em Piscina Curta -de 25 metros- este ano disputado em Melbourne, na Austrália.

Os outros três ouros do atleta foram conquistados em 2012, 2018 e 2021. Os dois últimos já como o mais experiente a subir ao topo do pódio.

Nicholas também quebrou o recorde do campeonato, marcando o tempo de 21s78. A marca é pouco acima do recorde mundial da prova, 21s75, atualmente dividido entre o brasileiro e o húngaro Szebasztián Szabó, 26, que ficou com o bronze nesta manhã. A prata foi conquistada pelo suíço Noè Ponti, de 21 anos.

A marca de atleta mais velho a medalhar em campeonatos mundiais de natação já pertencia a Nicholas desde 2015, quando ele, aos 35 anos, conquistou a prata no Mundial em Piscina Longa -de 50 metros.

Entre mundiais de piscina longa e curta, o brasileiro atualizou o recorde nos anos seguintes. Ele também foi o mais velho a medalhar nos campeonatos disputados em 2017, 2018, 2019, 2021, até chegar a conquista desta edição.

Nicholas também é o atleta com maior número de participações em campeonatos do mundo da modalidade. O deste ano é seu 18°.

Segundo brasileiro com mais medalhas no Campeonato Mundial em Piscina Curta, atrás apenas de César Cielo, já aposentado, Nicholas anunciou que este mundial foi o último de sua carreira.

Iniciado nesta terça-feira, o Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta seguirá até o próximo domingo (18). A competição, organizada pela FINA (Federação Internacional de Natação), acontece a cada dois anos.