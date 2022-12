BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O sucesso da seleção argentina na Copa do Mundo do Qatar levou milhares de torcedores às ruas de Buenos Aires, e uma nova canção surgiu como hit desta campanha no Mundial.

Ela chega para ocupar o lugar da saturada letra "Brasil, decíme que se siente....", cantada até a exaustão na Copa de 2014 e, depois, quando a Argentina venceu o Brasil na Copa América.

Como toda música relacionada à seleção, faz referência à Guerra das Malvinas, perdida para os ingleses em 1982, e ao ídolo Diego Maradona, mencionando com reverência a seus pais.

"O mais difícil é a música cair no gosto das pessoas. Quando isso acontece, tudo fica mais fácil. Que Messi tenha dito gostar tanto dela significa muito para mim", afirma Guillermo Novellis, vocalista da banda La Mosca Tsé Tsé.

A letra que ele fez para a seleção, versão de "Muchachos", uma das músicas mais conhecidas do seu próprio grupo, para homenagear Messi e a equipe na Copa do Qatar, espalhou-se na delegação e entre torcedores.

Confira a letra, com tradução livre entre parênteses:

En Argentina nací

(na Argentina eu nasci)

tierra de Diego y Lionel

(terra de Diego e Lionel)

de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré.

(dos meninos das Malvinas que jamais esquecerei)

No te lo puedo explicar

(Não consigo te explicar)

porque no vas a entender

(porque você não vai entender)

las finales que perdimos, cuántos años las lloré.

(as finais que perdemos, quantos anos as chorei)

Pero eso se terminó porque en el Maracaná

(mas isso se acabou porque no Maracanã)

la final con los brazucas la volvió a ganar papá...

(na final com os brasileiros, o papai voltou a vencer)

Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar

(amigos, agora voltamos a ter esperança)

quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial

(quero ganhar a terceira, quero ser campeão mundial)

y al Diego, en el cielo lo podemos ver

(e podemos ver Diego no céu)

con don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel.

(com dom Diego e com a Tota -pais de Maradona- dando forças a Lionel)