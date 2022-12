PORTO ALEGRE, RS, E BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Fora da reapresentação do Inter após passar por um procedimento do tórax, o volante Edenilson não deve jogar mais pelo clube gaúcho. O Atlético-MG tem negociação avançada para comprar o jogador de 32 anos, como apurou o UOL Esporte. A transferência gira em torno de R$ 5 milhões.

Inicialmente o time mineiro não estava disposto a colocar dinheiro na negociação, tanto que ofereceu alguns atletas em troca, mas não chegou a um acordo com o Inter. No entanto, o clube mineiro não desistiu da negociação, já que Edenilson é um pedido do técnico Eduardo Coudet. Eles trabalharam juntos no Colorado, na temporada 2020.

Mas como entre os jogadores oferecidos pelo Atlético ao Inter estava o atacante Keno, que será negociado com o Fluminense, a diretoria alvinegro aceitou pagar pela compra do volante que vai completar 34 anos no próximo dia 18.

Edenilson tem contrato com o Inter até dezembro de 2024, mas já manifestou para a direção colorada o desejo de ser negociado. O técnico Mano Menezes chegou a conversar com o jogador, para tentar segurá-lo por mais tempo no Beira-Rio, mas não teve sucesso. Além do Atlético-MG, o Santos e o Red Bull Bragantino também demonstraram interesse no volante. Mas pesou a favor do Galo o desejo do jogador em trabalhar novamente com Eduardo Coudet.

No Inter desde 2017, Edenilson disputou 306 partidas e marcou 48 gols.

